Ziyech laat zich uit over prestaties David Neres

David Neres scoorde gisteren op bezoek bij NEC voor Ajax; dat was in de Klassieker tegen Feyenoord ook al het geval. De Braziliaan lijkt dus in een uitstekende vorm te steken.



En dat vindt ook ploeggenoot Hakim Ziyech, die echter niet te hard van stapel wil lopen en Neres de tijd wil geven. "Ik vind dat David goed in de combinatie is, hij durft acties te maken en hij is dreigend. Hij heeft nu twee keer gespeeld en heeft het in die duels heel aardig gedaan. Maar ik vind het te vroeg om nu te zeggen dat David zich al helemaal heeft aangepast", aldus Ziyech in de Metro.



"Ik weet uit ervaring dat zoiets wat langer duurt. Toen ik bij Ajax kwam, begon ik ook heel sterk. Daarna kreeg ik het wat lastiger en dat zal bij David ook gebeuren. Maar dat maakt niet uit, die tijd moeten wij hem gunnen."



Trainer Peter Bosz vult aan over Neres: "De supporters werden wat onrustig toen hij niet speelde, maar wij hebben hem de tijd gegund om aan zijn nieuwe leven hier in Nederland te wennen. Ik heb liever dat we hem goed voorbereiden – en dat hij vervolgens goed speelt – dan dat je zo’n jongen voor de leeuwen gooit en dat je de kans loopt dat hij afgemaakt wordt. Hij snapt nu hoe we spelen, ik vind dat hij het prima doet. Hij is rustig en erg leergierig."



Eerder liet Lasse Schöne zich ook al lovend uit over David Neres.