De 11 namen bij FC Utrecht en FC Twente: Fraai affiche in Domstad

Vanmiddag om 14:30 uur wordt er in de Galgenwaard afgetrapt tussen FC Utrecht en diens achtervolger FC Twente. Een schitterend affiche.



In de opstelling van de thuisploeg is te zien dat de jonge rechtsback Giovanni Troupée niet inzetbaar is. Mark van der Maarel vervangt hem. Verder staan er met Willem Janssen en Wout Brama twee spelers in de formatie van oud-Tukker Erik ten Hag, die jarenlang in Enschede voetbalden.



Bij Twente zelf is het centrale duo Hooiveld-Andersen ten opzichte van vorige week afgelost door de terugkerende Stefan Thesker, en talent Peet Bijen.



De opstellingen: