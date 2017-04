Van Rhijn gefrustreerd: "Wat wil je dat ik dan nog meer zeg?"

Club Brugge zit in een erg moeizame periode en pakt slechts 2 op 12 in zijn vier laatste officiële duels. Zaterdag geraakte Blauw-Zwart op eigen veld niet voorbij Charleroi: 1-1. Al was er heel wat te doen omtrent de gelijkmaker van Charleroi na een elfmeter van Chris Bedia.



Zo werd Ricardo van Rhijn namelijk (lichtjes) in de rug geduwd door Clément Tainmont, alvorens hij hands maakte in de zestien. "De duw was van die aard dat ik onmogelijk kon koppen en die rare beweging maakte. Meer zelfs, enkele seconden na de het fluiten van de penalty bekende hun nummer zeven zelf dat hij een duwfout had gemaakt, dus wat wil je dat ik daar nog meer op zeg?", reageerde de Nederlander gelaten op de clubwebsite.



Van Rhijn gaf echter ook toe dat het puntenverlies niet enkel aan de strafschop te wijten was. "Los van dat spijtig moment voor ons kunnen we niet ontkennen dat dit een heel moeilijke wedstrijd was voor ons. We ontbeerden duidelijk het technisch vernuft om de bezoekende verdediging uit verband te spelen", aldus de rechtsback, die dit voetbaljaar overkwam van Ajax, tot slot.