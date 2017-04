OFFICIEEL: Deze 11 namen starten bij PEC Zwolle en Feyenoord

Feyenoord gaat vanmiddag proberen de volgende enorme stap richting de landstitel te zetten, op het kunstgras in Zwolle. De opstelling van de Rotterdamse koploper is inmiddels bekend.



Het oog valt direct op Tonny Vilhena en Nicolai Jorgensen, die terugkeren van een schorsing en blessure. Alleen Rick Karsdorp en Terence Kongolo zijn niet inzetbaar. Dirk Kuyt zit weer op de bank. De aftrap is om 14:30 uur in Overijssel.



Bij thuisploeg PEC valt op dat spits Brock-Madsen is gepasseerd. Trainer Ron Jans kiest met Mokhtar en Menig voor meer snelheid in de voorste linie.