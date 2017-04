OFFICIEEL: Gewilde Bruns heeft zijn keuze gemaakt

Een tijdje leek het erop dat Thomas Bruns de gevoelige overstap van Heracles Almelo naar het gehate FC Twente zou gaan maken, maar de captain van de zwartwitten heeft anders besloten.



Hij tekent namelijk een contract voor vier jaar bij competitiegenoot Vitesse, zo meldt RTV Oost. De omroep schrijft dat Bruns na dit seizoen dus actief zal gaan zijn in Arnhem. Ook FC Utrecht werd aan de middenvelder gelinkt, maar loopt dus een blauwtje.



Bruns speelt momenteel al voor het zevende jaar bij Heracles, maar liet onlangs al weten dat hij graag een stap hogerop zou maken. Eerder nam Mike te Wierik al dezelfde beslissing; hij laat Heracles komende zomer achter zich voor FC Groningen.



Update 13:10 uur

De kogel is inmiddels door de kerk; Thomas Bruns gaat een vierjarig contract tekenen in Arnhem. De middenvelder van Heracles Almelo geeft Vitesse namelijk de voorkeur boven FC Twente en FC Utrecht. Maandag zou Bruns (25) de laatste puntjes op de i zetten, om vervolgens zijn handtekening te plaatsen. Dat meldt De Gelderlander.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.