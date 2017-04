Bosz legt uit waarom hij in vorm stekende Kluivert passeerde

Ajax won gisteren erg simpel op bezoek bij NEC. Wat in de basisformatie opviel, was dat Justin Kluivert ondanks zijn knalprestaties de laatste weken weer op de bank plaats moest nemen.



Miljoenenaankoop David Neres, die scoorde in Nijmegen, en Amin Younes kregen de voorkeur. Vlak voor de aftrap legde Bosz uit waarom: "Drie wedstrijden in zes dagen tijd is te veel voor Kluivert."



Datzelfde gold voor Daley Sinkgraven, die pas net weer terug was van een blessure. Hij werd vervangen door Nick Viergever als linksback, waardoor Matthijs de Ligt centraal stond.





