Ajax en PSV-target Lozano onthult naar welke 'leuke club' hij wil

Ajax en PSV worden inmiddels al bijna een jaar constant aan hem gelinkt. De Eindhovenaren zouden zelfs al eens een officieel bod hebben neergelegd bij CF Pachuca. Maar de kans dat Hirving Lozano spoedig in de Eredivisie komt te voetballen, lijkt niet erg groot.



De Mexicaan kan namelijk volgens de laatste geruchten ook naar onder meer SL Benfica en Manchester United. En die laatstgenoemde zit Lozano helemaal zitten, zo geeft hij toe in gesprek met Univision. "Ik vind vele competities in de wereld mooi, maar ik houd het meeste van de Engelse en de Spaanse."



"Laten we maar afwachten hoe alles gaat. De club die ik het meest zie zitten is Mancester United. Ik houd van die ploeg, een hele belangrijke club", aldus Lozano, dit seizoen in Mexico goed voor 15 goals in 26 optredens.



Een domper voor PSV en Ajax, die kansloos lijken, dus..





Sin emoci贸n y sufrimiento no vale,por eso es #ALoPachuca @Tuzos

El gol del pase a la final al min92 @HirvingLozano70 pic.twitter.com/QQwIJxX48C — Alex 馃嚥馃嚱 (@AlejandroLG) 5 april 2017