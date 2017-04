'Feyenoord met angst en beven naar Zwolle toe'

Feyenoord kan vandaag de volgende enorme stap richting de landstitel zetten, als er gewonnen wordt op bezoek bij PEC Zwolle. Een 'angstgegner', zo weet ook clubwatcher Dennis van Eersel van RTV Rijnmond.



Bovendien hebben de Rotterdammers het dit seizoen al vaak lastig gehad in uitduels op kunstgras. "Feyenoord moest heel diep gaan. De ploeg kon niet het spel spelen zoals het vaker heeft laten zien. Niet alleen in thuisduels, maar ook in uitwedstrijden waar echt gras ligt. Dan ga je toch een klein beetje met angst en beven naar Zwolle toe waar de afgelopen vier jaar ook al mis ging", blikt Van Eersel vooruit.



De journalist meent verder dat er niet in de euforie van de 8-0 zege op GAE gehangen moet blijven worden. "Het is zaak voor de groep om, net als die nederlaag in Amsterdam, ook die 8-0 te vergeten. De spelers van Feyenoord moeten er niet voor zorgen dat met enige hoogmoed het veld opgaan. Dan kun je een vervelende middag krijgen."