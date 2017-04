VIDEO: Schokkende beelden georganiseerde knokpartij Vitesse-PSV

Dat er hooligans slaags raken rondom het stadion waar hun ploeg een wedstrijd speelt, is weinig nieuws meer tegenwoordig. Maar het is ook een trend om een georganiseerde knokpartij op een afgelegen terrein aan te gaan.



Een tijdje terug doken er al beelden van zo'n gevecht op tussen harde kernen van Feyenoord en AZ, nu is het de beurt aan Vitesse tegen PSV.



Het Facebookaccount Dutch Belgium Ultra Hooligan Scene, dat wel vaker dergelijke video's post, meldt er bij dat de Vitessenaren in het zwart gekleed zijn, en de Brabanders in het wit. Het is niet bekend van wanneer ze dateren, maar vast staat dat het bizarre beelden zijn..