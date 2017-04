'Opstelling Feyenoord: Gio kiest deze namen'

Het is algemeen bekend dat de voetballers van Feyenoord niet al te graag op kunstgras spelen. Toch zullen de Rotterdammers eraan moeten geloven tegen PEC Zwolle in het MAC³PARK stadion. Daarbij zal oefenmeester Giovanni van Bronckhorst een aantal wijzigingen doorvoeren.



Waar middenvelder Tonny Vilhena de afgelopen twee wedstrijden van Feyenoord, tegen Ajax en Go Ahead Eagles, niet mee kon doen door een schorsing, kan hij natuurlijk wel weer van de partij zijn in Zwolle. Er wordt dan ook gelijk een basisplek ingeruimd voor de mannetjesputter en dit gaat ten koste van routinier Dirk Kuyt. Ook spits Nicolai Jörgensen is weer fit en zal beginnen, waardoor Michiel Kramer zijn gebruikelijke plekje tussen de reserves op mag zoeken.



Rick Karsdorp is nog niet fit en behoort dus ook niet tot de selectie. Dat laatste is wel het geval voor vleugelverdediger Terence Kongolo. De algemene verwachting is echter dat hij niet zal beginnen, omdat hij gewoonweg geen hele wedstrijd kan spelen. Eljero Elia staat volgens het Algemeen Dagblad weer op linksvoor.



Verwachte opstelling Feyenoord: Jones; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Nelom; Vilhena, El Ahmadi, Toornstra; Berghuis, Jörgensen, Elia.