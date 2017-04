Memphis mikpunt van spot in Frankrijk

In het algemeen doet aanvaller Memphis Depay het toch behoorlijk sterk in de Franse Ligue 1. Het vergaat hem bij zijn nieuwe club Olympique Lyon in ieder geval beter dan bij Manchester United. Op zaterdag ging het echter mis: Olympique verloor met maar liefst vier tegen één van Lorient. En dat moet Memphis weten ook.



Voor de wedstrijd plaatste de Nederlander een tweet met de tekst: vis op het menu. Daarbij verwees de vleugelspits naar de bijnaam van Lorient, de Heken, een kabeljauwsoort. De wedstrijd verliep echter dus helemaal anders en dat komt Memphis op behoorlijk wat cynische antwoorden te staan, onder andere van het officiële Twitter-account van Lorient. Ook Franse voetbalfans reageren massaal op het bericht.





Attention aux arêtes 🐟 https://t.co/QiRYktpbG0 — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) April 8, 2017