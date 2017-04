Ramos wil dat Real Madrid superster koopt

Real Madrid had in de winter nog te maken met een transferban, maar in de aankomende zomer gaat De Koninklijke hoogstwaarschijnlijk wel weer met miljoenen euro's strooien. Verdediger Sergio Ramos hoopt daarbij dat zijn club vooral denkt aan aanvaller Antoine Griezmann van de grote aartsrivaal van Real, Atlético Madrid.



In gesprek met de Spaanse media zegt Ramos over de Franse superster: "Griezmann is een geweldige voetballer. De beste spelers moeten voor Real Madrid spelen. Vooruitlopen op transfers betekent veel voorpagina's. Het is een geweldige voetballer, dat bewijst hij al jaren. Real Madrid opent de deuren voor geweldige voetballers."



Griezmann wordt de laatste tijd wel heel erg vaak in verband gebracht met een transfer. Manchester United zou hem willen hebben, maar naar verluidt zijn ook Real Madrid en FC Barcelona in de markt. De hoofdrolspeler in dit verhaal vertelt daar zelf over: "Ik sluit niets in de toekomst uit. Maar ik ben gelukkig bij Atlético Madrid en ik hoop hier door te mogen gaan." Wil een geïnteresseerde club echt zakendoen met Atlético, dan dient die partij over de brug te komen met het bedrag dat als transferclausule in het contract van Griezmann staat: ongeveer honderd miljoen euro.