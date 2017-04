"Neymar kreeg geel voor het strikken van zijn veters ..."

De Spaanse grootmacht FC Barcelona beleefde op zaterdag een zware dag. De mannen van trainer Luis Enrique verloren van Málaga, waarbij aanvaller Neymar een rode prent onder zijn neus geduwd kreeg door de scheidsrechter van dienst. Oefenmeester Enrique laat zich nu horen met wat aanmerkingen op de leiding.



De coach zegt in de Spaanse media: "Het resultaat is extreem oneerlijk. We hadden het echt verdiend om te winnen. Helaas benutten zij hun enige kans. Daarna trok Málaga zich nog meer terug voor het eigen doel. Het zat ook niet mee dat zij vrij ver mochten gaan met tackles. Maar dat zijn we inmiddels gewend."



Na rust kreeg Neymar zijn tweede gele kaart. "De interpretatie van een gele kaart was speciaal. "We moeten voorzichtig zijn in sommige wedstrijden. Er was een aantal ingrepen van Malaga dat een rode kaart verdiende, terwijl Neymar geel kreeg voor het strikken van zijn veters … goed. Ik heb geen reden om mijn spelers te bekritiseren. Zelfs in de tweede helft, met een man minder, waren we superieur."