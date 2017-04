'Directeur slaat met vuist op tafel: koop Ziyech'

Hakim Ziyech kende een paar weken terug een beetje een dipje, maar in het hier en nu presteert de spelmaker toch weer erg goed. Ook tegen NEC in Nijmegen deed hij het sterk en de Italiaanse media weten dat 'transferkoning' Monchi bij de clubleiding van AS Roma aangedrongen heeft op de komst van de Marokkaan.



Monchi staat bekend om zijn kunsten op de transfermarkt en vooralsnog werkt hij nog voor de Spaanse club Sevilla. Aan het einde van het seizoen maakt hij echter de overstap naar AS Roma en in die hoedanigheid is hij nu al op zoek naar goede spelers voor de Romeinen. Wat dat betreft zou hij nu bij Ziyech aanbeland zijn, van wie hij naar verluidt vindt dat hij een directe versterking zou zijn voor de selectie van de ploeg van middenvelder Kevin Strootman.



Het is natuurlijk überhaupt onwaarschijnlijk dat Ajax Ziyech in de aankomende zomertransferwindow zal laten gaan. Zelf houdt de technicus de deur echter altijd op een kier, omdat hij Ajax ziet als een tussenstapje richting de internationale top. Volgens de laatste berichten zitten de Amsterdammers ongelooflijk hoog in de boom wat betreft Ziyech: men zou zestig miljoen euro verlangen.