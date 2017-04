Faber woedend na nederlaag: "De vrije dag gaat er vanaf"

FC Groningen leed zaterdag een ontluisterende nederlaag tegen degradatiekandidaat ADO Den Haag. Vooral in de eerste helft werd de ploeg van Ernest Faber compleet van de mat gespeeld. Genoeg reden voor de oefenmeester om behoorlijk pissig te zijn, zo blijkt uit een interview met RTV Noord.



"'Ik dacht dat Sinterklaas niet meer bestond, maar blijkbaar wel als je ziet hoe wij in de eerste helft de goals weggaven. Ik heb ook gezegd: kom morgen maar om 08.00 uur terug op de club. De vrije dag gaat er vanaf. Dan gaan we eens even kijken waar we heen willen met elkaar. Wij geven het weg in een kwartier tijd waar je een heel jaar voor werkt. Ik denk dat het ligt aan intrinsieke motivatie. Het kan niet waar zijn dat je het zo makkelijk weggeeft. Dit is Groningen onwaardig."



Het meest lijkt Faber zich geërgerd te hebben aan het gebrek aan inzet bij zijn team. "Ik miste de ambitie, agressie in deze groep op de cruciale momenten. In de rust moet ik allerlei scheldwoorden gebruiken om de boel enigszins recht te zetten en dan krijg je meteen na de pauze de 4-0 om de oren. Het ergste is dat je vandaag zelfs na die vierde tegengoal nog had kunnen winnen. Deze ploeg kan blijkbaar niet met tegenslag omgaan", aldus een woedende Faber.