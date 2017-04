Barcelona laat kans om koploper te worden liggen

FC Barcelona heeft de kans om koploper te worden in de Liga BBVA laten liggen. De ploeg van Luis Enrique verloor verrassend met 2-0 van het laaggeklasseerde Málaga CF.



In de eerste helft kon Málaga na een halfuur op voorsprong komen. Na een mislukte aanval van Barcelona speelde de thuisploeg de bal ver naar voren, waarna de vrijstaande Sandro Ramirez de 1-0 achter Marc-André Ter Stegen kon werken.



In de tweede helft ging het van kwaad tot erger voor Barcelona, toen Neymar een directe rode kaart kreeg voor een harde schop net buiten het zestienmetergebied van Málaga. Daarna bleef Barcelona knokken, maar was het uiteindelijk Málaga dat via Jony het laatste woord had: 2-0.



Scoreverloop:

1-0 (32') Sandro Ramirez

2-0 (90') Jony



Bijzonderheden:

65' Neymar krijgt een directe rode kaart.