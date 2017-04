Heracles ruim langs Go Ahead na rode kaart Manu

Heracles Almelo heeft met veel eenvoud van Go Ahead Eagles gewonnen. De ploeg uit Almelo had aan een goede eerste helft genoeg en won zo met 1-4. Go Ahead speelde lange tijd met een man minder door een rode kaart van Elvis Manu.



Manu beging zijn overtreding binnen het zestienmetergebied, waardoor Heracles ook een penalty kreeg. Deze werd benut door Thomas Bruns. Daarna vielen er binnen tien minuten drie goals: Samuel Armenteros en Kristoffer Peterson zetten de bezoekers op een 0-3-voorsprong, waarna Daniel Crowley wat terugdeed voor de Eagles.



Vlak voor rust kreeg Heracles zijn tweede penalty van de avond. Sander Fischer beging de overtreding en ditmaal was het Samuel Armenteros die de bal in het doel van Theo Zwarthoed werkte: 1-4. In de tweede helft kregen beide ploegen nog kansen, maar wisten geen van beiden nog tot scoren te komen.