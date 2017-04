"Deze doelman is even goed als Neuer en Ter Stegen"

Manuel Neuer is misschien wel de beste doelman van dit moment. Volgens Pep Guardiola is er echter minstens één goalie die niet onderdoet voor de Duitse sluitpost. De Spaanse trainer is namelijk zeer lovend over Claudio Bravo, die uitkomt voor 'zijn' Manchester City.



Guardiola verklaart zijn bewering aan de Engelse pers: "Bravo's opbouwende kwaliteiten zijn het beste ter wereld, samen met Neuer en Marc-André Ter Stegen van FC Barcelona. Met zijn voetenwerk bouwen we goed op en krijgen we vaak balbezit midden op het veld."



Op het moment staat City vierde met zeven punten voorsprong op Manchester United en Arsenal, die beide twee wedstrijden minder afwerkten. De Spanjaard verwacht dat de strijd om de derde en vierde plaats tot het eind spannend blijft. "Ik weet vrij zeker dat we tot het eind zullen strijden met Arsenal, United en Liverpool om de derde en vierde plaats."