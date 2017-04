Late treffer helpt Atlético Madrid aan punt in derby

Atlético Madrid heeft Real Madrid op het nippertje pijn gedaan in de derby. Lange tijd leek Real af te stevenen op een driepunter, maar een goal van Antoine Griezmann in de slotfase van de wedstrijd voorkwam dat.



Real Madrid begon vol vertrouwen aan de wedstrijd tegen Atlético Madrid. Beide ploegen verloren de afgelopen tijd geen enkele competitiewedstrijd en het bracht Real zelfs naar de eerste plek van de Spaanse competitie met zeventig punten. Toch bleven goals in de eerste helft van de ontmoeting uit.



In de 52ste minuut werd de score door Pepe geopend. Op aangeven van Toni Kroos liet hij de 1-0 op het scorebord verschijnen. In de 85ste minuut maakte Antoine Griezmann gelijk. In die 1-1-stand eindigde het duel.