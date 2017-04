Schalke 04 reist met heerlijk gevoel af naar Amsterdam

Ajax krijgt komende week te maken met een Schalke 04 dat vol vertrouwen is. De Duitsers slaagden erin om in het eigen stadion een flinke overwinning te boeken. Met liefst 4-1 werd VfL Wolfsburg terug naar huis gestuurd.



Al na zes minuten spelen was het raak in het stadion van Schalke 04. Guido Burgstaller liet de 1-0 op het scorebord verschijnen, waarna Leon Goretzka nog voor rust voor een verdubbeling van de voorsprong zorgde.



Na rust was het al gauw weer raak, ditmaal via Daniel Caligiuri. Bij de 3-0 bleef het echter niet. Burgstaller werkte in de 77ste minuut de 4-0 binnen en VfL Wolfsburg kon eigenlijk alleen via een penalty van Mario Gomez nog wat terug doen. Met een nederlaag van 4-1 keerde Wolfsburg terug naar huis.