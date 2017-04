Clasie goud waard, City en Liverpool laten zich niet verrassen

Jordy Clasie heeft dan eindelijk zijn eerste officiële treffer voor Southampton te pakken. Het was meteen een hele belangrijke, want hierdoor won de club met 0-1 op bezoek bij concurrent West Bromwich Albion.



Verder deden Manchester City (3-1 tegen Hull City) en Liverpool (1-2 bij Stoke City) wat ze moesten doen. Georginio Wijnaldum speelde 90 minuten mee bij The Reds.



Morten de Roon en Viktor Fischer bleven de hele wedstrijd op de bank zitten namens Middlesbrough, dat met 0-0 gelijk speelde tegen mede-laagvlieger Burnley. West Ham United won tot slot met 1-0, van Swansea City. Luciano Narsingh viel daar in de rust in, Leroy Fer speelde vanaf minuut 1 tot 90 mee.





