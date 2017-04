Voor 2 spelers wordt FC Utrecht-FC Twente vanavond erg bijzonder

Vanavond staat er in de Eredivisie een fraai affiche op het programma. FC Utrecht ontvangt dan namelijk concurrent FC Twente in de Galgenwaard.



Voor Wout Brama en Willem Janssen al helemaal een bijzonder duel. Beiden speelden immers jarenlang voor Twente, maar vormen nu het centrum samen bij Utrecht.



De laatste zege van de Tukkers in de Domstad dateert van 2011. Toen stonden Brama en Janssen beiden aan de aftrap. "Dat was nog onder Co Adriaanse en ik scoorde twee doelpunten", weet Janssen nog al te goed. "Ik heb als voetballer erg veel tegen Utrecht gescoord. Die ploeg lag me altijd wel."



"Het jaar daarop speelden we gelijk en scoorde ik uit een vrije trap. Maar in de play-offs verloren we weer.. FC Utrecht-uit was altijd lastig."



Wout Brama vult bij FC Utrecht TV aan: "Dit is voor mij een bijzondere wedstrijd. Van mijn 12e tot mijn 28e speelde ik bij Twente. Het is dus een groot gedeelte van mijn leven." Uiteindelijk kwam de controleur er tot meer dan 200 wedstrijden.





Wout Brama en Willem Janssen, nu spelend voor #fcutrecht maar in het verleden voor @fctwente, blikken vooruit op #utrtwe. pic.twitter.com/o5YUxLYYRW — FC Utrecht (@fcutrecht) 8 april 2017