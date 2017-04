Enorme afslachting Feyenoord zorgt voor 'berichten uit Spanje'

Feyenoord verpulverde afgelopen woensdag het arme Go Ahead Eagles met 8-0 in De Kuip. Schokkende cijfers, die zelfs in Spanje het een en ander losmaakte.



Pedro Chirivella, Spanjaard die door Liverpool wordt verhuurd aan GAE, merkte dit als geen ander. Hij vertelt in De Stentor dat hij heel veel berichtjes van vrienden uit Spanje kreeg, voornamelijk steunbetuigingen. "Het was de grootste nederlaag in mijn carrière.. Het voordeel van voetbal is dat je meteen de kans krijgt om je te revancheren. Dat is ook hard nodig, want het was waarschijnlijk voor ons allemaal de slechtste wedstrijd ooit."



"Ik heb in mijn leven niet eerder zo'n frustrerende wedstrijd gespeeld. Ik vind het ook heel moeilijk te beschrijven. Ik heb me geschaamd, voelde me ook vernederd. Het was daarna vooral zaak om mentaal meteen te herstellen", aldus Chirivella in zijn terugblik op de afgang in De Kuip.