Nederlander wordt enorm gemist: "Maar is Chelsea's recht.."

De eerste seizoenshelft van het huidige voetbaljaar speelde Nathan Ake als huurling bij Bournemouth. De jonge Nederlander was er een absolute steunpilaar, maar de club maakte kennis met de keerzijde van die medaille.



Bij Chelsea was men namelijk dusdanig onder de indruk, dat Ake in de winter werd teruggehaald naar Londen. Echter speelt hij daar nog altijd slechts sporadisch. Toch weigert trainer Eddie Howe kritiek te leveren op de beslissing van collega Antonio Conte. "Allereerst wil ik vermelden dat we Chelsea zeer dankbaar zijn voor het feit dat ze hem aan ons hebben uitgeleend", zegt de bescheiden oefenmeester in de Engelse media.



"Er moet vertrouwen voor zijn om een van de grootste talenten uit te lenen. We waren natuurlijk teleurgesteld dat we hem kwijtraakten. Hij was een belangrijke schakel in ons team, maar dit was het goed recht van Chelsea. Hij is hun speler. Zij kunnen hem terughalen en daar heb ik geen problemen mee."



Maar duidelijk is dat Howe hem graag nog tot zijn beschikking zou hebben gehad. "Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Hij is een geweldige kerel, die goed in ons team paste. Chelsea heeft datgene gedaan waarvan zij dachten dat goed was voor hem en de club. Daarom heb ik er geen problemen mee."



Vanavond om 18:30 uur trappen Chelsea en Bournemouth overigens tegen elkaar af. Bij een zege zetten de Londenaren een grote stap richting de Engelse titel.