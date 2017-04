'Feyenoord kan wat dat betreft een voorbeeld nemen aan FC Twente'

Met nog maar enkele speelrondes te gaan, lijkt Feyenoord de landstitel bijna niet meer ontnomen kunnen worden. Wat nu rest voor de Rotterdammers, is het hoofd koel houden.



Wat dat betreft zou men eens naar FC Twente moeten kijken, zo stelt Leon ten Voorde. Hij is clubwatcher van de Tukkers namens de TC Tubantia. "Toen voor FC Twente op de allerlaatste speeldag de druk het grootst was, en bijna heel Nederland dacht dat de ploeg onder de spanning zou bezwijken, speelde de ploeg bij NAC de beste wedstrijd van het seizoen", doelt hij op de kampioenswedstrijd in 2010, die met 0-2 gewonnen werd.



"Op die dag deden de benen precies wat het hoofd wilde. Kampioen worden doe je dus zo. Je moet het binnen de lijnen doen, maar in deze fase wordt het tussen de oren beslist", besluit Ten Voorde zijn boodschap richting Rotterdam-zuid.