Twente-goalie: dacht dat de supporters daarmee moesten stoppen..

Afgelopen donderdag was er verbazing alom in de Grolsch Veste, toen de ME tijdens de wedstrijd FC Twente - PSV een charge uitvoerde op Vak P.



Doelman Nick Marsman begreep weinig van wat er nou precies gebeurde, toen de speaker omriep dat 'iedereen het stadion moest verlaten'. Het ging achteraf dus louter om Vak P. "Ik hoorde de speaker wel iets omroepen, maar op het veld kun je niet precies horen wat er gezegd wordt. Ik dacht dat de supporters moesten ophouden met bepaalde spreekkoren", vertelt Marsman in de TC Tubantia.



"Aangezien ze opeens massaal begonnen te fluiten.. Pas na afloop hoorde ik wat er allemaal was gebeurd."





Cop horseman runs over a football supporter who's on his phone and unaware of what's behind him. #ACAB #VAKP pic.twitter.com/WHq6MI6TFf — צייד (@amanjews) 7 april 2017