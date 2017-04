'Verrassende toptransfer op komst voor Sneijder'

Galatasaray stelde onlangs voormalig international Igor Tudor aan als nieuwe trainer. De Kroaat wil orde op zaken gaan stellen, en deed alvast een ferme waarschuwing richting de spelersgroep.



"Er zijn genoeg spelers in mijn team die niet strijden op het veld. Fysiek komen ze tekort. Dat is de reden dat een aantal spelers mogen vertrekken", steekt Tudor van wal in de Turkse media. De krant Sportx zegt alvast te weten dat het in ieder geval gaat om Chedjou, Hakan Balta, Sabri Sarioglu en.. Wesley Sneijder.



Sneijder wordt al langer naar de uitgang geschreven in Turkije, onder meer na de 'Turkije-rel' met Nederland. Daar komt bij dat er flink huisgehouden moet worden in het salarisbudget; de Oranje-international is een grootverdiener en moet dus vrezen.



"Het is één grote chaos bij de club", onthult Levent Nazifoglu, die deze week ontslag nam als directielid bij Gala, bij Beyaz TV. "De spelers vragen om hun geld dat ze al vier maanden lang niet krijgen. Ik heb niet zomaar ontslag genomen", claimt Nazifoglu.



Update 14:53 uur

Het begint er meer en meer op te lijken dat het einde tussen het huwelijk van Wesley Sneijder en Galatasaray nadert. De Turken zouden de grootverdiener liever kwijt dan rijk zijn, en er zou nu een mogelijke verlosser op de markt zijn.



Volgens de laatste geruchten gaat Roberto Mancini volgend seizoen trainer van AS Roma worden, en hij zou Sneijder maar wat graag meenemen naar de club. Dat meldt Gazzetta TV. De twee werkten eerder al succesvol samen bij Internazionale én Galatasaray.





La Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini'nin Roma'nın yeni teknik direktörü olacağını ve Wesley Sneijder'i kadrosunda istediğini yazdı. pic.twitter.com/mMhMyJelFy — Armanın İzinde (@Armaninizinde) 8 april 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.