'Engelsen willen indrukwekkende Nederlander als coach'

Nederlandse trainers waaien traditiegetrouw uit over heel Europa. Mogelijk staat er vanaf volgend seizoen nog een landgenoot aan het roer over de grens; in de Engelse Championship.



Ipswich Town heeft namelijk interesse in het aanstellen van Maurice Steijn als de aanstaande hoofdtrainer. Steijn kent dit seizoen veel succes met VVV-Venlo, dat fier aan kop staat in de Jupiler League. Eerder was hij al lang trainer bij ADO Den Haag.



"Ik heb via-via ook gehoord dat Maurice bij Ipswich Town wordt genoemd als kandidaat, maar er is geen contact opgenomen", reageert Rodger Linse, zaakwaarnemer van Steijn, op de website van Portman Road.



Ipswich is dit seizoen een middenmoter in de Championship, het tweede niveau van Engeland. Men is er echter hongerig naar meer, en derhalve zou coach Mick McCarthy vervangen kunnen worden door de 43-jarige Steijn.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.