"Van de subtoppers is dit de lastigste tegenstander"

FC Twente gaat dit weekend proberen om de knappe 2-2 remise tegen PSV een passend vervolg te geven, op bezoek bij concurrent FC Utrecht. Verdediger Jeroen van der Lely verwacht een zware pot.



"We weten dat het moeilijk wordt, maar we moeten naar onszelf blijven kijken. Ondanks dat zij een dagje extra vrij hebben, zal het voor hun ook zwaar worden. We moeten gewoon op de goede momenten toeslaan", aldus Van der Lely voor de camera van FC Twente TV.



"Van de subtop is dit denk ik de lastigste tegenstander. Hun spelsysteem is anders, ze spelen direct en fysiek. Je kunt tegen Utrecht 80 minuten goed verdedigen, maar als je één keer niet oplet slaan ze toe."