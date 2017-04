Janssen afgemaakt na enorme misser: 'Flop van de eeuw'

Het huwelijk van Vincent Janssen met Tottenham Hotspur is nog altijd wel te bestempelen als een 'nachtmerrie'. Vandaag mocht hij weer eens in de basisformatie opdraven, maar zijn begin aan het duel met Watford is allerminst gelukkig.



Zo miste de oud-speler van AZ en Feyenoord zojuist een enorme kans op de openingstreffer. Op een meter afstand van het doel werkte hij een voorzet van rechtsback Trippier echter met zijn knie tegen de deklat. Op Twitter is men genadeloos over Janssen, die al 'miskoop van de eeuw' en 'een parodie op een echte spits' wordt genoemd..





La más clara del partido estuvo en los pies de @vincentjanssen. 0-0 #COYS



pic.twitter.com/r98DHI2YGY — Tottenham Argentina (@Spurs_Argentino) 8 april 2017

👴🏻 The year is 2100, and Vincent Janssen still hasn't scored a Premier League goal from open play...#TOTWAT pic.twitter.com/vFI4EWv2Y5 — The Sportsman (@TheSportsman) 8 april 2017

Vincent Janssen doing his best to go back to bench as soon as possible #TOTWAT — Sennna88 (@Sennna88) 8 april 2017

Vincent Janssen is perhaps the biggest premier league flop this decade. I will wait for a worse signing.#Spurs #totwat — Ben Smith (@bendrfcsmith97) 8 april 2017

That Vincent Janssen is just a parody isn't he hahaha — Craig Butterworth (@CraigButty) 8 april 2017

Vincent Janssen is just a Van Persie without a sweet left foot and a rape case. — White Mugabe FC (@Maina__Victor) 8 april 2017

Who's this useless striker!!!

Jansen GTFOH!

BRING KANE ON NOW #EPLDiski — TweetGuru (@JustKholii_) 8 april 2017