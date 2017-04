'Tegen Feyenoord verliezen ze, maar daarna komt het wel goed'

Feyenoord gaat morgenmiddag op bezoek bij PEC Zwolle. Een lastig affiche, ook al omdat de club uit Overijssel snakt naar punten in de strijd tegen het degradatiegevaar.



Toch ziet Rinus Israel, oud-speler van beide kemphanen, de Rotterdammers wel winnen in Zwolle. Hij vindt het jammer dat PEC nog altijd niet veilig is, zo vertelt hij aan ELF Voetbal. "Maar dat gaan ze wel redden. Ik kom daar ook nog een doodenkele keer. Een mooie club. Alleen kennen ze op dit moment geen geluk. Tegen Roda JC donderdag gaan ze volledig onterecht onderuit. Kansen genoeg, maar ze scoren niet. Tegen Feyenoord pakken ze geen punten, maar daarna komt het wel goed met ze."



Israel kan het duel zelf niet live bekijken, omdat hij sinds kort hoofdtrainer is bij Derde Divisie-club OFC. "Maar ik ben zondag wel op tijd thuis voor de samenvattingen!"