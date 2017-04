NAC-trainer Vreven geniet: "Zo zou het altijd moeten zijn"

Stijn Vreven levert goed werk bij NAC en dat zal snel uitmonden in een nieuw contract bij de Nederlandse tweedeklasser. De Belgische trainer is zeer tevreden met dat vertrouwen in hem.



"Ze zijn hier inderdaad tevreden over mij en wachten het resultaat niet af. Er wordt in de eerste plaats gekeken naar de werking en de evolutie van het elftal. En zo zou het altijd moeten zijn. We hebben een heel jong team, maar de drive van de jongens is immens. We spelen erg volwassen en ons niveau is in stijgende lijn. De eindronde (NAC Breda staat momenteel 4de, acht clubs spelen de eindronde, red.) moeten we sowieso halen", zegt Vreven aan Het Laatste Nieuws.



Hij is gelukkig bij NAC. "Absoluut. Dit is een mooie club. Een grote ook, zelfs al spelen we in tweede klasse. Er komen zo'n 15.000 fans naar onze thuismatchen. Er is inderdaad veel druk, maar het blijft plezant. Deze club is me op het lijf geschreven."