"Mooi dat Feyenoord daar nu voor wordt beloond"

Feyenoord kan dit weekend de volgende grote stap richting de titel zetten. Er moet dan wel gewonnen worden op bezoek bij PEC Zwolle, dat vorig seizoen nog met 3-1 van de Rotterdammers won in Overijssel.



"Maar dit seizoen is alles anders", blikt Feyenoord-icoon Rinus Israel vooruit met ELF Voetbal. "Wanneer ze onderuit gaan, komen ze daarna weer als herboren terug. Kijk maar naar woensdag, de 8-0 tegen Go Ahead Eagles. Dat zegt veel na het verlies van enkele dagen eerder bij Ajax. Eerder dit seizoen deed Feyenoord dat ook na de zeperd bij Go Ahead Eagles."



Israel, die als verdediger goed was voor 244 Feyenoord-optredens, is vol vertrouwen over de titelrace. "Dat hopen we. Ik zie het niet meer misgaan. Ik ben dit seizoen een paar wedstrijden in De Kuip gaan kijken. Vanaf het begin had ik er vertrouwen in dat ze het gingen redden. Er stond een hecht team, dat wekelijks liet zien dat het wil winnen. Mooi dat ze daarvoor nu beloond worden."