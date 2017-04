Uitblinker vol hoop: 'Als Ajax 1 me nodig heeft..'

Hij was gisteren zoals wel eerder dit seizoen de grote man bij Jong Ajax in de Jupiler League, door de volledige Amsterdamse productie op zich te nemen tijdens de 1-3 zege op Telstar: Vaclav Cerny.



De Tsjech is logischerwijs dolblij met zijn drie doelpunten. Toch blijft het hem dwarszitten dat hij een grote kans op zijn vierde liet liggen in Velsen-Zuid. "Wat een actie van Leon (Bergsma, red.) was dat. Dat heb ik net nog tegen hem gezegd, hij kwam het hele veld over. Hij legt 'm perfect op mij, ik moet eerlijk toegeven dat ik misschien een beetje te nonchalant was op dat moment. Het was de actie van Leon, jammer dat ik 'm op dat moment niet maakte", vertelt Cerny na afloop op de clubwebsite.



Welke van de drie zijn mooiste was, is voor de flankspeler duidelijk: "100% de derde goal. Deyo (Zeefuik) legde 'm mooi terug en ik raakte 'm echt goed met m'n rechterbeen. Ik voelde meteen dat het een goal zou zijn."



Nu blijft het deze lijn doorzetten en hopen op een kans in de hoofdmacht voor Cerny, die benadrukt óók bij de beloften te genieten. "Als ik hier moet spelen dan doe ik dat heel graag. Het team is fantastisch en ik ben graag met de jongens en de staf. Dus ik doe het hier graag, en als Ajax-1 me nodig heeft is dat ook top. Ik kan niet anders dan m'n best doen."





Het is de avond van Vaclav Cerny in Velsen-Zuid! 👑 #teljaj https://t.co/39VIBUPCXH pic.twitter.com/lFPddGNkcc — FOX Sports (@FOXSportsnl) 7 april 2017