Traoré: waken voor onderschatting tegen NEC

In het algemeen kun je toch stellen dat aanvaller Bertrand Traoré het steeds beter gaat doen bij Ajax. In de Klassieker tegen Feyenoord speelde hij sterk, maar kwam hij niet tot scoren. Tegen AZ was dat wel het geval en werkte de spits uit Burkina Faso twee ballen achter doelman Tim Krul. Dat wil hij nu doortrekken.



Traoré lijkt wat tot leven te zijn gekomen nu hij op zijn favoriete plek mag spelen: in de spits. Zelf zegt hij daarover tegen Ajax TV: "Het maakt me niet uit, ik kan op meerdere posities spelen in de aanval. Ik kan de knop ook snel omzetten. Als ik in de spits speel, weet ik dat ik mijn verdediger niet voor me heb. Ik sta dan met mijn rug naar hem toe. Die omschakeling maak ik als ik niet als rechtsbuiten, maar als spits speel."



De aanvaller vindt niet dat Ajax NEC mag onderschatten. "Je zag het tegen Excelsior, dat was op papier ook een makkelijke wedstrijd, maar dat werd een van de meest moeizame duels van dit seizoen. We moeten respect hebben voor elke tegenstander, zo ook NEC."