'Ik wil een sleutelspeler worden bij Oranje'

Buitenspeler Quincy Promes hoort steevast tot de beste spelers van Spartak Moskou in de Russische competitie, maar bij Oranje vallen zijn prestaties toch vaak een beetje tegen. Daar werkt de oud-speler van het Nederlandse FC Twente echter aan, zo vertelt hij in een interview met het medium 8-16.



Over de kritiek die hij soms krijgt zegt de buitenspeler: "Als mensen zeggen dat ik niet in vorm ben, dan motiveren die woorden mij. Want ik wil altijd beter spelen. Ik ben blij als ik scoor of een assist geef, maar als ik dat niet doe en het team toch wint, dan is het ook goed. Ik wil gewoon winnen."



Promes gaat verder met zijn verhaal: "Ik voel mij goed bij Spartak. Ik ben hier een leider en een sleutelspeler. Dat kan ik niet zeggen over het Nederlands elftal, maar daar werk ik aan. Ik voel mij geweldig bij Spartak en scoor er veel en hopelijk kan ik dat binnenkort ook zeggen van mijn prestaties bij Oranje."