WhatsApp-groep Feyenoord: lekker, PSV is weg

De Eredivisie-topclub PSV presteert toch alleraardigst in de tweede seizoenshelft, maar in De Grolsch Veste tegen FC Twente ging het mis. De Eindhovenaren speelden gelijk tegen de Tukkers en dat resultaat is met gejuich ontvangen bij Feyenoord, zo vertelt vleugelspits Eljero Elia aan de NOS.



Elia begint: "In de Whatsapp-groep ging het er natuurlijk wel over. 'Lekker hoor, PSV is weg', zag ik voorbij komen. Maar verder kijken we alleen naar onszelf. We moeten van week tot week leven en zorgen dat we blijven winnen." Feyenoord won zelf op woensdag op een eclatante manier van Go Ahead Eagles: het werd maar liefst acht tegen nul. "De media hadden het over een crisis, maar die is er nooit geweest. We weten dat we heel veel spelers moesten missen tegen Ajax, daar hebben zij optimaal gebruik van gemaakt."



Ajax speelt op zaterdagavond tegen NEC in Nijmegen, maar dat duel laat Elia aan zich voorbijgaan. "Ik wacht wel op de uitslag. Ik ga lekker met de boys chillen en een film kijken, Iron Man. Dan zie ik het wel."