'Club geeft groen licht voor aankoop Blind'

Daley Blind is misschien niet de favoriete speler van oefenmeester José Mourinho bij Manchester United, maar toch heeft de Oranje-international dit seizoen al behoorlijk wat minuten gemaakt. Toch zou The Special One zijn goedkeuring hebben gegeven aan een verkoop van de Nederlander. Ajax zou geïnteresseerd zijn, maar de Amsterdammers zijn niet de meest concrete optie.



Calciomercato schrijft dat er behoorlijk wat belangstelling is voor de multifunctionele voetballer van United. Onder meer het Everton van de Nederlandse coach Ronald Koeman zou reeds geïnformeerd hebben naar de transferstatus van Blind. De clubleiding van AC Milan zou echter al groen licht hebben gegeven voor een miljoenenbod op de Nederlander. De Rossoneri liggen naar verluidt op poleposition om Blind over te nemen van United.



Volgens de laatste berichten wil men in Manchester het aankoopbedrag van Blind sowieso terugverdienen. Dat betekent dat de international van het Nederlands elftal ongeveer 15,5 miljoen euro kost. Voor Ajax lijkt een dergelijke uitgave geen optie, maar toch denken de Italiaanse media dat de Eredivisie-club een serieuze optie is voor Blind. Milan en Everton hebben meer te besteden, maar ook Internazionale zou een oogje hebben op de voetballer.