'Kom op zeg, stel een nieuwe bondscoach aan'

De KNVB is momenteel op zoek naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. Dat is een zoektocht met moeilijkheden, want de voetbalbond heeft al behoorlijk veel afzeggingen binnengekregen, onder meer van Frank de Boer, Ronald Koeman en Louis van Gaal. Wim Kieft vindt het echter wat te lang duren.



Hij schrijft in zijn column in De Telegraaf: "Volgens mij is een nieuwe bondscoach aanstellen geen hogere wiskunde. Zelfs niet voor de KNVB. Maar ik lees nu iedere dag met wie technisch directeur Hans van Breukelen om tafel heeft gezeten om het dossier bondscoach bij het Nederlands elftal te bespreken. De ene dag zit hij bij de technisch directeuren van Ajax, PSV, Feyenoord en AZ, de volgende dag is er contact met Louis van Gaal en daarna reist hij samen met de andere directeur Jean-Paul Decossaux naar München voor een gesprek met aanvoerder Arjen Robben."



Kieft gaat verder met zijn verhaal: "Morgen volgt nog een bezoek aan Wesley Sneijder en een dag later geeft Van Breukelen een persconferentie om de profielschets voor de nieuwe bondscoach te openbaren. Kom op zeg: stel een bondscoach aan. Doe waarvoor je in dienst bent bij de KNVB."