De Eredivisie-topclub Ajax beleeft een bijzonder drukke maand: afgelopen woensdag speelde men tegen AZ, op zaterdagavond volgt de wedstrijd tegen NEC in Nijmegen, vervolgens dienen de Amsterdammers te spelen tegen Schalke 04 in de Europa League, waarna nog meer belangrijke wedstrijden volgen. Nick Viergever heeft echter geen zin in rust.



Hij zegt tegen het Algemeen Dagblad: "Het is voor een elftal ook niet lekker als er, ondanks de vele wedstrijden, geschoven wordt in het basisteam. Het is vooral fijn, als de tussenstand het toelaat, om een halfuur voor tijd te kunnen wisselen met het oog op de volgende wedstrijd. Ikzelf ben klaar voor die laatste, drukke maand. Wat mij betreft speel ik gewoon alles."



Coach Peter Bosz heeft al meermaals zijn onvrede uitgesproken over het drukke programma van Ajax. Vooral de topper tegen PSV is een doorn in het oog van de oefenmeester. Op zondag 23 april dienen de Amsterdammers te spelen in het Philips Stadion, maar een paar dagen daarvoor komt men nog uit in Gelsenkirchen tegen Schalke.