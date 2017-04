'Twee wijzigingen in Feyenoord-basis'

De Eredivisie-topclub Feyenoord maakte op vrijdag zijn nieuwe hoofdsponsor bekend. In de Rotterdamse Kuip zijn ze verguld met Qurrent, dat de aankomende vier jaar in het meest positieve geval ongeveer 24 miljoen euro in de club zal pompen. Er is echter méér goed nieuws voor de nummer één van de Nederlandse competitie.



Commercieel directeur Mark Koevermans zegt over de sponsordeal tegen De Telegraaf: "We hebben vier jaar stabiliteit. Hier kunnen we de komende jaren op bouwen. En het is logisch dat het financiële aspect naast alle samenwerkingen en plannen die we met elkaar hebben, belangrijk is. Dit is één van de betere deals uit de historie van de club. En als je alle andere deals die we nog sluiten erbij optelt, gaan we met ons hele sponsorbudget een fantastische stap maken."



Dan het andere goede nieuws: allereerst mag middenvelder Tonny Vilhena weer meedoen in het IJsseldeltastadion tegen PEC Zwolle aankomende zondag. Er is echter meer: spits Nicolai Jörgensen heeft zich al goed laten zien op de trainingen van Feyenoord en als hij geen terugslag krijgt, zal ook hij in de basis beginnen op het kunstgras van PEC. Dat gaat dan ten koste van Michiel Kramer, die nog tot scoren kwam tegen Go Ahead Eagles en Ajax.