Kuyt: ik vind het ronduit verschrikkelijk

Feyenoord speelt op zondagmiddag tegen PEC Zwolle in het IJsseldeltastadion en dat betekent dat de mannen van coach Giovanni van Bronckhorst uit zullen moeten komen op kunstgras. Daar is veel aversie tegen binnen de selectie van de Rotterdammers. Onder meer Dirk Kuyt vindt de ondergrond een hel.



De aanvoerder van Feyenoord vertelt aan het Algemeen Dagblad: "Je moet in Nederland nou eenmaal een paar keer per jaar op kunstgras spelen. Ik vind het zelf ronduit verschrikkelijk, een dag na de wedstrijd heb ik er lichamelijk altijd meer last van. Maar we moeten nu alles geven om die landstitel te pakken." Vleugelspits Eljero Elia vult aan: "Maar we moeten nu eenmaal. Lastig? Die clubs trainen er dagelijks op en ze sproeien tegen ons het veld niet. In Zwolle voetballen we ook nog eens met hoge temperaturen."



Van Bronckhorst stelt over de ondergrond: "Voetballen is gewoon een ander spelletje als het op kunstgras wordt gespeeld. Maar we willen kampioen worden en dus moeten we er niet over zeuren. We zullen ook in Zwolle moeten winnen." Bart Nieuwkoop laat een ander geluid horen. "Ik ben opgegroeid met voetballen op kunstgras. Als we zo spelen zoals woensdag tegen Go Ahead Eagles, dan spelen we alle tegenstanders kapot. Zelfs op kunstgras."