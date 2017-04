'Nóg een club wil Van Ginkel na de zomer huren'

Hoe je het ook wendt of keert: PSV is dit seizoen toch beter gaan presteren na de komst van middenvelder Marco van Ginkel. Naar verluidt willen de Eindhovenaren deze voetballer dan ook nog wel een seizoen huren van Chelsea. Er zijn echter meer aanbiedingen voor de contractspeler van de Blues ...



Het is onwaarschijnlijk dat Van Ginkel in het volgende seizoen echt een kans gaat krijgen van oefenmeester Antonio Conte op Stamford Bridge, door de aanwezigheid van middenvelders als N'Golo Kanté en Nemanja Matic. Vermoedelijk willen de Engelsen de Nederlander verkopen, maar vooralsnog liggen er enkel twee aanbiedingen om te huren. PSV is in de markt, maar ook het Turkse Fenerbahçe dringt aan.



Het medium Fanatik schrijft dat Van Ginkel al veel langer gevolgd wordt door de werkgever van spelers als Robin van Persie en Jeremain Lens. Het liefste zou de ploeg uit Istanbul een miljoenenbod uitbrengen op de middenvelder, maar dat is niet mogelijk door de regels met betrekking tot Financial Fair Play. Wel wil Fenerbahçe vermoedelijk een hogere huursom betalen dan PSV.