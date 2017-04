Alex Pastoor heeft een nieuwe tik geïncasseerd met Sparta Rotterdam. Zijn ploeg verloor vrijdagavond in eigen huis met 2-3 van stadsgenoot en concurrent Excelsior, iets wat de trainer veel pijn doet.



Pastoor zag Sparta goed starten en de leiding nemen. "Er zat veel schwung en flair in ons spel. Maar daarna druppelde het uit onze handen", zo citeert het Algemene Dagblad. Vlak na rust stond het zelfs al 1-3. "De tegentreffers waren niet nodig, maar wel een feit."



Sparta gooide nog wel alles op alles, maar ondanks de aansluitingstreffer zat het er niet meer in. "Het werd alleen maar slordiger van onze kant. Excelsior won daarom verdiend. Jammer en zuur voor ons." Pastoor weet dan ook voldoende: "Het worden nog vier hele spannende wedstrijden."



De Rotterdammers spelen de komende tijd nog tegen Roda JC (uit), ADO Den Haag (thuis), FC Twente (thuis) en Go Ahead Eagles (uit).