Nouri: "Fijn om die mensen de mond te snoeren"

Abdelhak Nouri komt steeds meer aan spelen toe bij Ajax 1. De kleine middenvelder maakt een goede ontwikkeling door en kan ook rekenen op complimenten van trainer Peter Bosz.



"Ik heb ook nog weinig laten zien, omdat ik weinig speel", zo laat Nouri weten voor de camera van Ajax TV. "Ik ben wel tevreden over mijn seizoen, al ben ik dat nooit snel. Ik weet dat ik meer kan laten zien in Ajax 1. Ik speel veel in Jong en probeer het daar te laten zien. Ik hoorde dat ik met mijn fysiek niet in de Jupiler League kon spelen, dus dan is het fijn om die mensen de mond te snoeren omdat ik het laat zien."



Nouri is blij met de gemaakte stappen, ook al is het soms nog even wennen. "Het is wel nieuw voor mij om als rechtsbuiten in te vallen. Ik heb het wel prima gedaan, maar het is wel wennen voor mij. Ik vind het leuk om daar te staan. Ik kom net bij het eerste en als mensen zeggen dat ik op goal moet staan, ga ik op goal staan."