Voorspelling degradatiestrijd: 'Deze club is het haasje'

PSV lijkt te zijn afgehaakt in de strijd om het kampioenschap, maar het gevecht tussen Feyenoord en Ajax maakt de titelstrijd alsnog mooi om te volgen. Dat geldt ook voor de plekken onderin.



Martijn Reuser doet in gesprek met het Algemeen Dagblad een voorspelling: "Ik verwacht dat Go Ahead direct degradeert en dat Roda en Excelsior nacompetitie gaan spelen. Ik denk dat ADO zich, gezien de wedstrijden die nog gaan komen, maar ook de flow waarin ze zitten, direct veilig speelt."



ADO is zeker nog niet veilig. Reuser sluit deelname aan de play-offs daarom niet uit. "En als dat niet direct lukt, dan gebeurt het wel via de nacompetitie." Het verschil tussen de huidige nummer twaalf (PEC Zwolle) en hekkensluiter Go Ahead bedraagt maar acht punten. Tussen de Zwollenaren en ADO, dat zestiende staat, gaat het maar om drie punten.