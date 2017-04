Bosz looft 'unieke speler': "Voetballend is hij heel bijzonder"

Ajax-trainer Peter Bosz is zeer enthousiast over Abdelhak Nouri. De middenvelder schitterde dit seizoen al vaak bij Jong Ajax en kan de laatste tijd ook rekenen op speeltijd voor het vlaggenschip van de club.



"Het is voor hem een seizoen waarin hij zijn debuut heeft gemaakt. Een heleboel dingen zijn nieuw en daar is hij ondertussen aan gewend", legt Bosz uit aan Ajax TV. "In je eerste seizoen moet je zorgen dat je je ontwikkelt en dat je dingen oppikt bij Ajax die heel anders zijn dan bij Jong. In het begin moest hij er even aan wennen, maar nu doet hij dat uitstekend."



Bosz durft het nu dan ook wel aan om hem regelmatiger in te brengen. "We gebruiken hem wisselend op het middenveld of op de flanken omdat hij heel balvast en voetbalintelligent is", aldus de oefenmeester. "Ik vind niet dat hij op Hakim Ziyech lijkt, het zijn twee totaal verschillende spelers. Hakim is meer de man van de langere assist en Ap is een meester in het kleine spel."



De Ajax-trainer noemt hem 'een unieke speler'. "We hebben geen enkele speler in de selectie die op hem lijkt en daarom ben ik ook heel erg blij dat hij bij ons in de selectie zit, omdat hij zichzelf is. Voetballend is hij heel bijzonder, maar fysiek en verdedigend opzicht moet hij nog wel stappen maken."