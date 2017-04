'Voormalig Eredivisie-uitblinker op zijspoor in Ligue 1'

Oussama Tannane bewijst zichzelf momenteel een slechte dienst. De vleugelaanvaller is bij de Franse club Saint-Etienne op een zijspoor geplaatst.



Coach Christophe Galtier verwijt de Marokkaan een gebrek aan inzet op het trainingsveld, zo meldt de Franse sportkrant L'Equipe. Dat is zeer opmerkelijk. Immers: Tannane staat al sinds december buitenspel met een liesblessure en leek zondag tegen FC Nantes zijn rentree te kunnen maken. Dat gaat dus niet door...



Tannane stapte ruim een jaar geleden voor twaalf miljoen euro over van Heracles Almelo naar Saint-Etienne, de huidige nummer zeven van de Ligue 1. Het is onduidelijk hoe zijn toekomst eruit zal zien. De buitenspeler is in het verleden al vaker op een zijspoor gezet na kritiek op diens instelling.