'Londen' kijkt mee in Den Haag: "Berichten krijg ik zeker"

Nasser El Khayati maakt een goede indruk als aanvallende middenvelder van ADO Den Haag. De afgelopen twee duels wist de huurling van Queens Park Rangers zelfs zijn doelpunten mee te pikken.



De positieve ontwikkeling van de middenvelder blijft ook in Londen niet onopgemerkt. "Berichten krijg ik zeker. Van de technisch manager", zo laat El Khayati weten aan Omroep West. "Hij stuurde: 'Dit is wat we willen zien'. Dat is leuk, maar nogmaals, de punten zijn belangrijker."



Aanvankelijk speelde hij weinig. "Het was een frustrerende tijd, maar ik was wel altijd klaar om er in te komen. In de periode dat ik niet speelde waren er wel mensen die zeiden: 'je komt van Queens Park Rangers en je zit op de bank bij ADO, dat vinden wij niet kunnen'. Ik ben altijd positief gebleven en heb nu mij kans gepakt, denk ik."