Conte spreekt zich uit over Nederlander: "Goede speler"

Chelsea-manager Antonio Conte heeft geen spijt van zijn beslissing om Nathan Aké in januari terug te halen van zijn uitleenperiode bij AFC Bournemouth. Heel veel speeltijd is hem weliswaar niet toegeschoven, maar de Italiaan is blij dat de Nederlander weer aan boord is.



"Het was de goede beslissing", zei de succescoach vrijdag tijdens een persmoment. "Voor ons was het een goede keus om hem binnen de ploeg te halen. Ook omdat het voor ons belangrijk is om de progressie te zien die spelers uiteindelijk doormaken."



Conte legt uit: "We willen een speler die zich in het team kan knokken, we willen zien of-ie daartoe instaat is. Dus waarom niet? Ik ben blij dat we Nathan erbij hebben. Het is niet eenvoudig wanneer je vijf goede centrale verdedigers nog voor je hebt."



Aké speelt een stuk minder dan bij Bournemouth, maar laat Conte weten: "Ik ben tevreden met hoe hij ermee omgaat. Hij is een goede speler."